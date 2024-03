MST quer que Lula se reúna com movimentos assim como fez com agro

Foto: Bruno Santos/Folhapress/Arquivo

João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST 26 de março de 2024 | 13:20

Dirigente nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Paulo Rodrigues diz ao Painel que é importante que o presidente Lula (PT) convide movimentos sociais e sindicais para agendas, assim como fez com segmentos do agronegócio.

Na quinta-feira (21), o presidente se reuniu com membros do setor de fruticultura e sucos na residência oficial da Granja do Torto ao lado de ministros. O encontro, com churrasco, foi organizado pelo titular da pasta da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A ideia é que encontros como esses ocorram frequentemente, numa tentativa de aproximar o petista do segmento, mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Estou feliz que o presidente está se reunindo com as organizações do agronegócio. Que essa prática também possa empolgar ele a se reunir com organizações do movimento popular”, diz Rodrigues.

Segundo o dirigente do MST, o petista já participou de eventos públicos com representantes das direções dos movimentos, mas ainda não se reuniu pessoalmente com eles.

“Até agora só houve eventos públicos, plenárias coletivas no palácio e nos estados com os movimentos. Não houve reunião do Lula com a direção da CUT ou com a direção do MST, por exemplo.”

Victoria Azevedo, Folhapress

