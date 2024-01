Entidades israelitas repudiam declaração de ex-presidente do PT

José Genoíno disse ser “interessante” iniciativas de boicote a empresas de judeus e defendeu que o Brasil corte “relações comerciais na área de segurança e defesa” com Israel

Entidades que representam a comunidade judaica no Brasil emitiram neste domingo (21.jan.2024) notas de repúdio a uma declaração do ex-deputado e ex-presidente nacional do PT José Genoíno. Em entrevista ao jornal digital brasileiro de esquerda DCM (Diário do Centro do Mundo), ele disse ser “interessante” iniciativas de boicote “por motivos políticos que ferem interesses econômicos” a “determinadas” empresas de judeus.

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) disse que a fala de Genoíno é “antissemita”. Já a Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo) afirmou que as declarações do ex-congressista “flertam com o nazismo e o racismo”. Leia as íntegras mais abaixo nesta reportagem.

Segundo a Conib, o “boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no holocausto”. A instituição pediu que “lideranças brasileiras” atuem “com moderação e equilíbrio diante do trágico conflito no Oriente Médio”.

A Fisesp afirmou que a fala do ex-presidente do PT é “criminosa”. Disse que, ao “evidenciar a origem judaica de empresas e pedir seu boicote, Genoíno revela a sua covardia e o seu viés antissemita”.

“O que nos preocupa ainda mais é o silêncio dos dirigentes do partido que o acolhe. Líderes que se dizem defensores da democracia não podem concordar com mais este ataque, que busca atingir pessoas apenas pelo fato de serem judeus ou judias”, disse a federação.

Ainda em nota, a entidade também declarou que “o antissemitismo merece total reprovação”.

“Esperamos, mais uma vez, a retratação e principalmente o repúdio das pessoas de bem que defendem os valores da paz e da democracia”, afirmou.

Já a Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria diz que a declaração de Genoíno é uma “fala, antissemita, que remonta ao começo da perseguição do regime nazista aos judeu”.

Boicote a empresas de judeus é interessante, diz ex-presidente do PT. O QUE DISSE GENOÍNO Eis o que declarou o ex-deputado e que provocou a reação das entidades: “Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o estado de Israel”.

O ex-congressista fez as declarações depois de um webtelespectador ter falado que estava decepcionado com Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza.

A empresária foi uma das mais de 23.000 pessoas que assinaram um abaixo-assinado em que se pede que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retire o apoio do Brasil à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça da ONU para investigar “atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados” e determinar o cessar-fogo imediato de Israel na Faixa de Gaza.

Durante a transmissão ao vivo do jornal, Genoíno já havia definido a guerra no Oriente Médio como “genocídio do povo palestino”. Afirmou que Israel promove “destruição, liquidação e violência contra crianças, mulheres, jovens e pessoas idosas”.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza coloca em risco o sentido humanitário da gente como ser humano, de defender o futuro da humanidade. Temos de nos revoltar mesmo contra as atrocidades praticadas pelo governo de Israel”, disse.

Eis a íntegra da nota da Conib:

“A Conib repudia veementemente declarações do ex-deputado José Genoíno, que, em live para o site Diário do Centro do Mundo (DCM), pediu boicote contra “empresas de judeus”. É uma fala antissemita, e o antissemitismo é crime no Brasil. O boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto. A Conib mais uma vez apela às lideranças políticas brasileiras que atuem com moderação e equilíbrio diante do trágico conflito no Oriente Médio, pois suas falas extremadas e em desacordo com a tradição da política externa brasileira podem importar as tensões daquela região ao nosso país.”

Eis a íntegra da nota da Fisesp:

“No último sábado (20), durante o programa “Sabadão do DCM”, o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genoíno, condenado no mensalão, sugeriu o boicote a empresas ligadas a judeus e que o Brasil corte relações comerciais com o Estado de Israel.

“Além de criminosa, a fala antissemita de Genoíno remete a filosofia de Adolf Hittler. O boicote a judeus foi a 1ª ação coordenada do regime nazista contra os judeus na Alemanha.

“A Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo) afirma o seu repúdio, ao ver que constantemente, figuras importantes do Partido dos Trabalhadores e que exercem influência no governo federal se utilizam dos mesmos discursos que flertam com o nazismo e o racismo e que foram condenados pelo próprio PT há pouco tempo.

“Destacamos que nas relações comerciais entre Brasil e Israel, estão cerca de 450 empresas, com contratos de longo prazo, trabalhando, colaborando e ativamente investindo no setor de tecnologia e inovação, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil.

“Ao evidenciar a origem judaica de empresas e pedir seu boicote, Genoíno revela a sua covardia e o seu viés antissemita.

“O que nos preocupa ainda mais é o silêncio dos dirigentes do partido que o acolhe. Líderes que se dizem defensores da democracia não podem concordar com mais este ataque, que busca atingir pessoas apenas pelo fato de serem judeus ou judias.

“O antissemitismo merece total reprovação. Esperamos, mais uma vez, a retratação e principalmente o repúdio das pessoas de bem que defendem os valores da paz e da democracia.”

Eis a íntegra da nota da Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria:

“A Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria, fundada há 65 anos, tendo por objetivo desenvolver e aprimorar negócios entre o Brasil e Israel, repudia declarações do ex-deputado José Genoíno pedindo boicote a “empresas de judeus” e “empresas vinculadas ao Estado de Israel”. É uma fala, antissemita, que remonta ao começo da perseguição do regime nazista aos judeus, e deve ser repudiada por todos. A fala de Genoíno sem conhecimento dos benefícios desta relação comercial, é também contrária aos interesses do Brasil e da população brasileira. Trata-se de dois países democráticos, independentes, com benefícios comerciais recíprocos.

“O comércio bilateral entre Brasil e Israel tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, com claros benefícios aos dois países, tendo esta relação triplicada a balança comercial nos últimos 3 anos.

“Produtos e empresas israelenses têm papel fundamental em vários ramos da economia brasileira, como saúde, agricultura, irrigação, tecnologia, segurança, vinculando sim de forma positiva as respectivas empresas brasileiras e israelenses.

“Advocar pela interrupção dessa corrente comercial é defender o atraso tecnológico e comercial do Brasil em atividades essenciais de nossa economia e é também contra o bem estar de nossa população.”