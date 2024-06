Entrega de 70 cadeiras de rodas para usuários do CER IV ocorreu nesta terça (04)

Entrega de cadeiras de rodas para usuários do CER IV (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta terça-feira (04) a entrega de 70 cadeiras de rodas para usuários do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) do município.

Os equipamentos em questão são prescritos por profissionais capacitados; e personalizados de acordo com o tamanho do paciente. Durante a entrega, foram realizadas demonstrações de manejo e manutenção das cadeiras: adaptáveis e dobráveis, estas favorecem o bem-estar de quem as utiliza. “Meu irmão é cadeirante devido a um acidente e ficou paraplégico. Fez acompanhamento aqui no CER IV durante um ano com os profissionais. Hoje, veio a tão esperada cadeira de rodas para ele poder tomar sol, ver a rua e passear um pouco”, disse Lucilene, presente no evento.

Em 2023, mais de 100 pacientes do CER IV receberam Órteses, Próteses e Meios de Locomoção (OPM), e mais de 500 aparelhos auditivos foram entregues. A reabilitação auditiva, assim como a visual, foram implementadas no CER IV durante a gestão pública atual, e hoje a unidade conta com mais de 3 mil atendimentos mensais. Este é um exemplo do compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento dos teixeirenses e demais baianos do Extremo Sul da Bahia.

Entrega de cadeiras de rodas para usuários do CER IV (Fotos: Junior Origem)

