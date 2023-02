Entrega de fantasias das Muquiranas cria clima de Carnaval em shopping

O primeiro dia de entrega das fantasias do Bloco As Muquiranas gerou um clima generalizado de Carnaval na praça de alimentação do Shopping Bela Vista, nesta segunda-feira (13). Os vídeos ganharam repercussão nas redes sociais.

A festa fez parte de uma programação especial do shopping, no Boteco do Bela, na Praça de Alimentação, e incluiu duas atrações musicais: Banda De Resenha e Miller.

A programação musical aconteceu apenas nesta segunda, mas a entrega das fantasias segue até sexta (17), durante o horário de funcionamento do Shopping, das 9h às 22h.

