Entregador detona Ludmilla e Brunna Gonçalves reage: “Não sabia”

Nessa terça-feira (14/5), uma treta envolvendo Ludmilla e um entregador ganhou as redes sociais. O trabalhador relatou ter sido tratado com indiferença, quando prestava um serviço no endereço da cantora. “Custava ter pegado o pedido? Não custava”, disse num vídeo que viralizou na web.

“Pai tá aqui em Alphaville, as casinhas maneiras, [vim] fazer uma entrega para a Brunna, mulher da Ludmilla. A Ludmilla desceu do carro, olhou para a cara do entregador e, ao invés de pegar o pedido, ela e os amiguinhos entraram e foram dentro de casa chamar a empregada para vir me atender”, completou o rapaz.

Com a repercussão, Brunna Gonçalves, que realizou o pedido, reagiu: “Olha, gente. Eu fico chocada com pessoas que querem crescer às custas de outras, que ao invés de fazer seu corre, fazer seu trabalho de boa, fica inventando coisa para se crescer por causa de ‘like’, por causa de visualização”.

A dançarina lembrou que o episódio havia acontecido a dois meses atrás. “No dia 21 de março eu fiz um pedido, eu não estava em casa. Fiz um pedido no aplicativo para entregar aqui em casa”, ressaltou.

Brunna prosseguiu explicando: “Ludmilla não estava. Na época, estava ensaiando para o Coachella. Só quem estava em casa era a Nety, que é a moça que trabalha aqui, que cuida da gente”.

A ex-BBB esclareceu que foi uma coincidência a amada ter retornado para a residência no mesmo em que a entrega era feita. “Pois bem. O pedido chegou, a Nety foi informada pela portaria, liberou e foi ao encontro da porta para buscar o pedido. É a hora que a Ludmilla abre a porta do carro para poder sair e vai para dentro de casa”, frisou.

Brunna Gonçalves continuou de forma sucinta, alegando que a esposa não teve culpa do incidente. “Ela não sabia que eu tinha pedido nada, não sabia de nada. Entrou para dentro de casa. Pronto. Foi isso que aconteceu”, encerrou o desabafo.

Ludmilla-Brunna-Gonçalves

Brunna Gonçalves abre o jogo sobre plano de gravidez com Ludmilla Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves e Ludmilla

Brunna Gonçalves debocha ao rebater críticas por anunciar férias Instagram/Reprodução

Cantora Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves

@ludmilla/Instagram/Reprodução

Ludmilla & Brunna Gonçalves -4646

Ludmilla é casada com Brunna Gonçalves Agnews

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Ludmilla sobre veto às uniões homoafetivas: “O amor não podem negar” Instagram/Reprodução

Ludmilla e Brunna

Ludmilla e Brunna Ygor Marques

Brunna Gonçalves e Ludmilla no Domingão com Huck

Ela também deixou claro que é contra o presidente Jair Bolsonaro Globo/ Victor Pollak

Em seguida, a musa inspiradora do hit Maldivas, mostrou um registro da câmera de segurança do imóvel, onde é possível ver a atitude do entregador: “Vem ele. Fica ali olhando o carro para ver quem está ali. Aí quem passa por ele é a bailarina da Ludmilla, Giovana. Aí ele fica p**to e sai”.

A mulher de Ludmilla encerrou fazendo um alerta. “Então, cuidado com o que vocês veem por aí, gente. A gente graças a Deus teve esse vídeo, a câmera daqui de casa para poder provar que aquilo não existiu, mas muita gente não tem isso”, finalizou.

Imagens da câmera de segurança da casa da LUDMILLA mostram que a cantora nem sequer cruzou o caminho com o entregador que a acusou de não respondê-lo. Vale ressaltar que a cantora também não sabia do pedido feito pela Brunna, sua esposa.

https://t.co/n8ZUuPpfxX

— LUDMILLA BRASIL (@LudmillanoBR) May 15, 2024