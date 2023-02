Enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry chega ao Brasil neste domingo

Representante vai se reunir com funcionários do alto escalão do governo e representantes do Congresso Nacional

O assessor especial para o clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry chega, chega a Brasília neste domingo, 26, e fica até a próxima terça-feira, 28. Ele é o principal assessor que trata de mudanças climáticas na equipe do presidente norte-americano, Joe Biden. Além de falar de clima, ele vai debater questões relacionadas à energia, agricultura e indústria. A princípio, Kerry deve se encontrar com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo a embaixada americana, Kerry vai dar continuidade ao grupo de trabalho de mudanças climáticas Brasil-Estados Unidos, que os presidentes Biden e Lula relançaram durante a reunião de 10. Kerry vai se reunir com funcionários do alto escalão do governo brasileiro, representantes do Congresso Nacional e também com líderes da sociedade civil. Nesses encontros, ele também vai discutir oportunidades para o Brasil e os Estados Unidos colaborarem no combate à crise climática, coibindo e revertendo o desmatamento da região amazônica, transformando a energia limpa e construindo uma bioeconomia, segundo informações da embaixada norte-americana no Brasil. Durante a viagem do presidente Lula a Washington, o governo norte-americano anunciou a intenção de contribuir com o Fundo Amazônia. Depois do encontro, foi divulgado um comunicado conjunto entre as nações, anunciando a possível entrada dos Estados Unidos como doador do fundo.

