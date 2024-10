Envolvida em polêmicas, Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, é autorizada a operar no Brasil

A Esportes da Sorte, que é a principal patrocinadora do Corinthians, foi recentemente adicionada à lista de sites de apostas esportivas autorizados pelo Ministério da Fazenda. Essa decisão judicial valida a operação da empresa, que já possuía concessões estaduais, mas buscava a aprovação do governo federal para atuar em todo o território nacional. Além da Esportes da Sorte, a lista também foi atualizada com a inclusão da Reals Brasil, que agora pode operar os sites Ux e Netpix. Com essas novas adições, o total de empresas autorizadas a funcionar no Brasil chega a 98, enquanto 26 delas possuem autorização apenas em nível estadual.

A Megapix, que conseguiu uma decisão liminar para ser incluída na lista nacional, ainda não foi oficialmente reconhecida. É importante ressaltar que as empresas que não figuram na lista não têm permissão para oferecer serviços de apostas no Brasil até que recebam a autorização definitiva do governo. Entretanto, a Esportes da Sorte enfrenta um desafio adicional, pois está sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco. A empresa é suspeita de estar ligada a uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O CEO da companhia, Darwin Henrique da Silva Filho, foi detido no mês passado, mas ele nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas.

WhatsApp

A questão das apostas online se tornou um assunto delicado para o governo de Lula, especialmente após um relatório do Banco Central revelar que beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões para plataformas de apostas em agosto. Embora as apostas online tenham sido liberadas no Brasil em 2018, a falta de regulamentação durante o governo anterior dificultou o controle do setor. O atual governo iniciou um processo de regulamentação, e uma nova lei já foi aprovada pelo Congresso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane