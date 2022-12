Bahia anuncia aumento no preço do plano de sócios a partir de 2023

Após três anos sem alteração no valor, os planos de Sócio Acesso Garantido do Bahia ficarão mais caros a partir de 2023. O anúncio foi feito pelo presidente do clube Guilherme Bellintani durante a transmissão do programa Ao Vivaço, nas redes sociais do Bahia, na noite desta terça-feira (27). Segundo o gestor, os valores aumentam mas não ficam acima da inflação registrada no período.

O presidente explicou que os planos ‘Cadeira’ e ‘Bahia da Massa’ também sofrerão mudanças no preço por conta da nova configuração dos setores da Arena Fonte Nova, anunciadas pelo clube durante a transmissão ao vivo.

O Sócio Acesso Garantido Cadeira, que pagava R$ 99, passará a pagar R$ 114,90 no começo do próximo, um aumento de R$ 15. Em abril, o sócio poderá escolher se quer ficar no setor Cadeira Norte ou o Cadeira Leste. Caso escolha esse segundo, o valor passará a ser R$ 119,90 por mês.

Confira a nova divisão de setores da Fonte Nova

O mesmo vale para o Sócio Bahia da Massa. Atualmente o valor cobrado é de R$ 64, mas em janeiro subirá ara R$ 69,90. Essa categoria de sócio é para o terceiro anel da Fonte Nova e também terá uma nova divisão a partir de abril. Caso o sócio decida ter o ‘Bahia da Massa Super Norte’ o valor segue o mesmo de janeiro, mas caso prefira o ‘Bahia da Massa Super Leste’, sobe para R$74,90.

Já o plano Cadeira Especial, que custava R$ 129 por mês, passará a custar R$ 149,90. O Lounge Premium sai de R$ 259 e sobe para R$ 299,90.

Bellintani afirmou que os planos de Sócio Contribuinte, Sócio Esquadrãozinho (para crianças) e o Sócio Bermuda e Camiseta (para torcedores com renda abaixo de R$ 1.500 por mês) não sofrerão alteração nos valores.

“Fizemos de uma forma para que nenhum dos planos tivesse um aumento maior do que a inflação no período. Além disso, o plano Bermuda e Camiseta não sofrerá nenhum aumento, temos um carinho enorme por esse plano e entendemos que precisamos proteger essas pessoas, que num momento do país com alta inflação precisamos proteger essas pessoas com mais dificuldade”, explicou Guilherme.

Confira os novos valores dos planos:

Cadeira Norte: sai de R$ 99 e sobe para R$ 114,90

Cadeira Leste: sai de R$ 99, sobe para R$ 114, 90 e depois R$ 119,90 (a partir de abril)

Bahia da Massa Super Norte: sai de R$ 64 e sobe para R$ 69,90

Bahia da Massa Super Leste: sai de R$ 64, sobe para R$ 69,90 e depois R$ 74,90 (a partir de abril)

Cadeira Especial: sai de R$ 129 e sobe para R$ 149,90

Lounge Premium: sai de R$ 259 e sobe para R$ 299