Equipes de resgate encontram helicóptero do presidente iraniano

Agência de Notícias da República Islâmica (Irna)/Reprodução

1 de 1 imagem colorida mostra local onde helicoptero do presidente do irã caiu – Metrópoles – Foto: Agência de Notícias da República Islâmica (Irna)/ReproduçãoEquipes de resgate encontraram o helicóptero onde estava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, na manhã de segunda-feira (20/5), no horário local. A aeronave caiu no domingo (19/5), em uma região com forte neblina e de difícil acesso, quando a comitiva presidencial retornava de uma viagem ao Azerbaijão Oriental.

A informação foi confirmada pela organização de ajuda humanitária Crescente Vermelho à Agência de Notícias da República Islâmica (Irna).

O presidente da instituição, Pir-Hossein Kolivand, informou que as buscas chegaram aos destroços, e que “o estado não é bom”.

De acordo com o G1, um oficial iraniano informou à agência de notícias Reuters que, aparentemente, não havia sinal de vida na aeronave, informação ainda não confirmada pelo governo do país.

Mais cedo, as esperanças de sobreviventes aumentaram depois que as equipes de resgate conseguiram contatar pessoas que estavam dentro do helicóptero.

frame-presidente-ira-helicoptero

Ebrahim Raisi, presidente do Irã, pouco antes de acidente com helicóptero Reprodução/AP

Ebrahim Raisi2-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi3-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi8-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi7-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi4-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi9-compressed

Getty Images

Ebrahim Raisi

Ebrahim Raisi, líder do irã, é próximo a Putin Mohammad Hossein Taaghi/Tasnim News Agency

