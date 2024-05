Fabiana Justus comemora primeiro mês de vida após “pega” da medula

Fabiana Justus celebrou o primeiro mês de vida após a “pega” da medula óssea — quando a medula do paciente começa a produzir células de sangue suficientes. Ela passou pelo transplante no fim de março e tem compartilhado a rotina do tratamento de uma leucemia mieloide aguda nas redes sociais.

“Meu primeiro “mesversário”! 1 mês do meu renascimento! 1 mês da pega da minha medula!”, começou a empresária na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram. Nas imagens, é possível vê-la fazendo o que parece ser um desejo e apagando a vela do número 1.

Fabiana Justus Foto: Instagram/Reprodução

Fabiana Justus revela que passou por um transplante de medula

Fabiana Justus chorando

"Grogue", diz Fabiana Justus ao mostrar reação à anestesia

Fabiana Justus Foto: Instagram/Reprodução

Fabiana Justus se emociona ao receber alta e reencontrar os filhos

Na texto, ela explicou que ganhou o bolo e a vela de uma amiga que lembrou da data. “Eu não tinha percebido! Esse mês passou voando e ao mesmo tempo demorou uma eternidade! É difícil descrever o tempo quando estamos em isolamento. Mas o isolamento em casa é infinitamente mais leve e gostoso do que o isolamento no hospital”, avaliou.

A empresária detalhou ainda algumas vivências do período. “Um mês de uma rotina pós-transplante, com muitos cuidados. Um mês que os sintomas pós-químio e transplante vão amenizando pouco a pouco. O gosto metálico na boca dá espaço para alguns sabores voltando. A falta de apetite completa começa a ceder um pouco. O cansaço extremo se transforma em menos cansaço. E assim, dia após dia as coisas vão melhorando. Que assim seja! E assim continue!”

Para encerrar, Fabiana Justus contou que está fazendo o tratamento de manutenção e segue sendo acompanhada por médico especialistas. Ela detalhou ainda que agora anseia pelo marco de 100 dias após o transplante, e que agora está no dia 43.

Fabiana Justus comemora transplante de medula: “Um sonho” Fabiana Justus aproveitou a manhã de 28 de março para compartilhar um pouco de como está se sentindo após passar por um transplante de medula. A doação foi feita no dia 27 de março e comemorado pela empresária.

“Ai, gente, parece que ontem foi um sonho. Sério! Estou até agora meio em choque”, começou a filha de Roberto Justus em um story compartilhado no Instagram.

No vídeo, ela agradeceu as mensagens de apoio e carinho dos seguidores e contou como passou a noite. “Não tenho palavras, é muito carinho, muito amor. Eu mal dormi. Tomei o remedinho que eles me dão para conseguir dormir, e não consegui. Acho que eu estava muito eufórica”, detalhou.

A empresária contou ainda que gravou uma espécie de diário para compartilhar o período que tem passado no hospital. Além disso, revelou que manteve o transplante em segredo até que tudo estivesse pronto.

“Como tinha muita coisa para dar certo até rolar o transplante, ninguém sabia que eu iria fazer. Meus pais sabiam, o Bruno, e é isso. E agora dá vontade de gritar para o mundo.”

Fabiana pontuou ainda que os médicos estavam acostumados e passaram muita segurança para ela, com frases positivas de que tudo daria certo, mas que ainda se preocupou com o processo. Ela finalizou lembrando que deve compartilhar detalhes de como tudo ocorreu em breve com o diário em vídeo no qual tem trabalhado.