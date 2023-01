“Esgotei as fichas do nosso relacionamento”, afirma Maíra sobre Arthur

Rodrigo Mussi conseguiu arrancar fortes declarações de Maíra Cardi sobre o fim do casamento com Arthur Aguiar. Na entrevista levada ao ar nesta quarta-feira (18/1), no podcast Café com Mussi, a life coach afirmou que as fichas do relacionamento com o campeão do BBB22 se esgotaram. Sobretudo, ela fez questão de ressaltar que o ator mudou 100% seu comportamento, e, indo mais além, revelou que receberá de braços abertos a próxima pessoa com quem ele se relacionar.

“Terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira. Mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança”, explicou ela.

Maira contou que Arthur sempre mudava para melhor a cada término. “Ele virou outra pessoa. E eu via naquela mudança a esperança de um novo relacionamento […] Na minha cabeça, eu tinha que esgotar todas as chances. E eu esgotei até as chances que eu não tinha. Esgotei até as fichas que eu não tinha. Não tem mais fichas para o nosso relacionamento”, garante Maíra, solteira desde outubro de 2022, quando fez o anúncio do fim do casamento nas redes sociais.

“E hoje ele fala pra mim: ‘Cara, eu sabia que o dia que eu mudasse 100%, era o dia que você não ia querer mais’. E eu não tenho dúvida que ele mudou 100%, mas eu não tenho mais fichas para dar. E eu fico muito feliz que ele tenha mudado 100%, porque ele vai fazer a próxima muito feliz”, enfatizou.

