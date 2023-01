Cancelada no BBB21, Karol Conká diz que voltaria para o reality show

Mesmo deixando o BBB21 com o maior recorde de rejeição do reality show e a fama de “cancelada”, a cantora Karol Conká parece disposta a enfrentar novamente o julgamento do público.

Durante o Encontro com Patrícia Poeta desta sexta (20/1), Conká afirmou que voltaria para o Big Brother Brasil:

“Eu acho que eu iria novamente ao BBB. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso… Mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, um respiro.”

Recentemente, Gil do Vigor comentou que Karol Conká fez história no programa. “A Mamacita [apelido de Karol Conká] fez história! Independente se o povo gostou ou não, ela jamais será esquecida. E qualquer [coisa] me coloca no pardedown”, opinou o economista.