Especialista fala de procedimento feito por Catherine Bascoy. Entenda

Catherine Bascoy viralizou na internet nesta quinta-feira (26/01), após mostrar o rosto harmonizado e receber uma enxurrada de críticas, devido ao resultado do procedimento estético queridinho de muitas celebridades. À coluna LeoDias, a modelo contou como está recebendo as críticas.

“As críticas fazem parte. Tá inchado e roxinho em alguns pontos, o que é normal, porque realizei o procedimento há menos de 1 semana, confio no Igor, meu médico, e daqui a pouquinho estará normal”, explicou a modelo.

Nos comentários de um vídeo publicado na noite de quarta-feira (25/1), dezenas de internautas criticaram a aparência da modelo. “Nota 0 para nova harmonização facial”, escreveu uma. “Catherine era uma das meninas mais lindas que eu já vi, um rosto de boneca, natural e harmônico, resolveu se desarmonizar e agora tem um ovo em cada lado do maxilar! A cultura do padrão é cruel demais, transforma não só fisicamente a pessoa, mas afeta de uma maneira o psicológico, a busca da beleza perfeita que não existe é triste demais”, desabafou outra. “Você tem uma beleza natural difícil de se ver! Desfaz a harmonização, se ame do jeitinho que é”, aconselha outro seguidor.

Especialista fala sobre o procedimentoA coluna LeoDias conversou com o médico especialista em cirurgia plástica e procedimentos estéticos, Dr. Thiago Marra, para falar sobre o procedimento e explicar o que pode ser feito em caso de arrependimento.

“O resultado do preenchimento geralmente é rápido. Ao fazer a volumização, lógico que nos primeiros 7 dias pode ficar um pouco mais inchado, mas depois ele tende a ‘voltar ao normal’, é um resultado quase imediato, mas o resultado final é em torno de 7 dias”, explicou o profissional.

Questionado se o procedimento é definitivo, o médico disse: “Com o tempo a harmonização, o preenchimento com ácido hialurônico, vai sendo absorvido pelo organismo, então ao longo de 2 anos se perde a volumização”, disse.

“Em caso de preenchimento com ácido hialurônico que tenha ficado desproporcional é possível aplicar a hialuronidase para absorver um pouco o produto e tirar o excesso de imediato”, completou o médico.

De acordo com o Dr. Thiago Marra, qualquer pessoa pode fazer harmonização facial, o procedimento não possui nenhuma contraindicação.

“Qualquer pessoa pode realizar a harmonização orofacial, as contraindicações são muito raras, porque é utilizado o ácido hialurônico que é um produto totalmente biocompatível, um produto do próprio organismo, um produto totalmente absorvível. Então a não ser que a paciente tenha algum tipo de alergia a algum dos componentes do injetor ela pode realizar o procedimento, não há nenhuma contraindicação absoluta”, afirmou.

