Esplanada dos Ministérios terá segurança reforçada e trânsito interrompido para ato do 8 de Janeiro

Medidas adotadas também incluem a instalação de grades e câmeras de monitoramento; evento relembra um ano da invasão e depredação dos Três Poderes

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O protocolo prevê o reforço do policiamento na Esplanada dos Ministérios durante a cerimônia



A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, terá parte da via principal fechada para o trânsito de pessoas e veículos na segunda-feira, 8, em virtude do ato democrático pelo 8 de Janeiro. O tráfego pela via N1 será interrompido no trecho entre a L4 e a Avenida das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. No percurso até a Rodoviária do Plano Piloto, o acesso será liberado. A Secretaria de Segurança Pública do DF informou que as medidas podem ser reavaliadas e o trânsito na região modificado de acordo com as circunstâncias do dia e do evento. O acesso aos prédios públicos nesta área poderá ser feito pela parte de trás dos ministérios.

As agências de inteligência têm monitorado redes sociais para identificar possíveis mobilizações na data. Ocorrências relacionadas ao evento serão encaminhadas para a 5ª Delegacia de Polícia, da Asa Norte. Na última quinta, 4, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal assinaram o Protocolo de Ações Integradas como medida de segurança para o 8 de janeiro, quando completa um ano dos atos antidemocráticos que levaram a depredações nos prédios dos Três Poderes.

O protocolo prevê o reforço do policiamento na Esplanada dos Ministérios durante a cerimônia, com 250 homens da Força Nacional no Palácio do Planalto e 2 mil policiais militares na área central de Brasília. Como forma de prevenção, foram instaladas grades em torno do Congresso Nacional e nas imediações da Avenida José Sarney. As vias da Esplanada serão monitoradas por meio de câmeras e drones.