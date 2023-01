Lira entrega notícia-crime a Aras e cobra punição por invasão do Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apresentou nesta segunda-feira, 16, uma notícia-crime ao procurador-geral da República, Augusto Aras, com informações a respeito da invasão da Casa por vândalos, ocorrida em 8 de janeiro. Ao entregar o documento, Lira enfatizou a gravidade dos fatos e a importância de uma apuração rigorosa, cobrando punição dos envolvidos pela invasão. “Esperamos que o Ministério Público cumpra o seu papel e promova a responsabilização não só por causa da depredação, que é grave, mas sobretudo por causa dos atentados sofridos pelas instituições”, pontou o presidente da Câmara. Arthur Lira também colocou a advocacia da Casa à disposição do Ministério Público Federal (MPF) para auxiliar na identificação dos envolvidos, incluindo o fornecimento de vídeos e do resultado de perícias realizadas no prédio.

Na audiência entre os órgãos, Augusto Aras frisou que o MPF tomará as medidas necessárias junto às autoridades para “apurar e punir os responsáveis pelos atos e sobretudo para impedir que fatos como os registrados no dia 8 de janeiro jamais voltem a ocorrer no país”. Na última sexta-feira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia apresentado uma notícia crime semelhante, envolvendo dados referentes aos prejuízos causados pelos invasores no Senado Federal. Como a Jovem Pan mostrou, em 8 de janeiro aconteceu a invasão das sedes dos três Poderes em Brasília, o que causou a depredação dos prédios públicos – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal -, depredação do acervo da Presidência e de obras de artes. As investigações dos atos de vandalismo estão sendo conduzidas Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Até o momento, já foi solicitada a abertura de sete inquéritos.