Esposa de Arlindo Cruz diz que ele gozou em fralda ao lembrar relações

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, revelou que o marido chegou a gozar na fralda durante uma conversa entre os dois. Ela detalhou que relembrou algumas transas do casal, provocando o estímulo no cantor, que sofre com sequelas de um AVC sofrido em 2017.

“Comecei a lembrar ‘você lembra aquela vez que a gente namorou assim e assado, naquele lugar e como é que foi maravilhoso’… Eu encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, de chamar a atenção dele, falando das nossas cenas de sexo”, começou Babi em entrevista ao Geral do Povo, da Rede TV!.

Ela detalhou ainda o que houve quando ela terminou de falar sobre as lembranças. “No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando eu botei a mão na fralda, eu falei ‘pai, a gente foi um orgasmo, pai. Que presentão de aniversário que você me deu’.”

Babi afirmou ainda que compartilhou a situação com o médico e que o profissional pediu que ela continuasse com esse tipo de estímulos, para ver se realmente era isso que chamava a atenção do músico. Ela relatou que após esse dia, os exames de urina sempre apresentaram espermatozoides.

Arlindo Cruz e Babi Cruz

Babi Cruz posa junto com o marido, Arlindo Cruz

Babi Cruz RED

Babi Cruz assumiu namoro com um empresário

arlindo-cruz-sambista-compositor-registro-raro-mulher-babi-cruz-recuperacao-rj

Sambista Arlindo Cruz pega um sol de inverno em registro raro feito pela mulher dele, a empresária Babi Cruz

Arlindo-Cruz-Alta-CTI

Cantor aparece ao lado da família

Arlindo-Cruz-Cannabis

Arlindo Cruz inicia tratamento com óleo de cannabis após AVC

Além disso, lembrou da última transa dos dois. “A gente transou bastante, lindamente, em um dia 17 de março, na parte da manhã, depois ele foi para o banho. E essa transa durou para mim esse tempo todo, e eu só voltei a gozar nesse dia (da conversa com o marido)”, afirmou.