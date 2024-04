Esquerda tentou “brecar escândalo do Twitter Files”, diz Eduardo

Deputado afirma que teve sua audiência no Congresso norte-americano vetada por causa da máquina internacional da esquerda

“Alexandre de Moraes pode ser só a ponta desse iceberg multinacional”, declarou o deputado Eduardo Bolsonaro (foto) sobre relatório do congresso americano Renato Araujo/Câmara dos Deputados

PODER360 18.abr.2024 (quinta-feira) – 16h38



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta 5ª feira (18.abr.2024) que uma audiência no Congresso dos Estados Unidos em que ele participaria foi vetada porque a esquerda estava tentando “brecar” as informações divulgadas pelo dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, “expondo o escândalo” do Twitter Files Brazil.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), depois do depoimento do bilionário, o Brasil vai “esmoronar” e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes “pode ser só a ponta desse iceberg multinacional”.

O deputado disse ainda que antes não entendia o motivo pelo qual a esquerda “movimentou toda a sua máquina internacional para barrar” a “mera” audiência. Mas que ele e o deputado do Partido Republicano e presidente da comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, Chris Smith, “atiraram no que viram e acertaram o que não viram”.

“A coisa é bem mais podre do que imaginávamos”, disse.

Em 8 de março, Eduardo Bolsonaro comunicou que a audiência na comissão havia sido vetada pelo deputado do Partido Democrata e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, Jim McGovern. O convite para audiência partiu de Chris Smith.

Moraes x EUA A Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou na 4ª feira (17.abr) um relatório em que acusa Moraes de “censurar” qualquer oposição brasileira com “uma plataforma de crítica” ao atual “governo de esquerda”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).