Essa é uma marca triste do Brasil, diz Lula em visita a quilombo

Presidente conheceu o Quilombo da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde está de folga desde 26 de dezembro

“Vim aqui para aprender”, disse o presidente durante a visita Reprodução/X @lulaoficial – 3.jan.2024

PODER360 3.jan.2024 (quarta-feira) – 15h34



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta 4ª feira (3.jan.2024) no Quilombo da Marambaia, no Rio de Janeiro. Disse estar visitando “um lugar sagrado para os descendentes de escravos que vieram para o Brasil”, mas afirmou que essa é “a marca triste de um momento histórico” do país. Declarou que iria conversar com os moradores da comunidade para saber quais são as suas necessidades e o que pode ser feito. “Vim aqui para aprender”, afirmou. Lula está de folga, descansando, na base naval da ilha da Restinga da Marambaia desde 26 de dezembro de 2023.

Visitei o Quilombo de Marambaia, no Rio de Janeiro. Conversei com as pessoas e pude ver as ruínas de uma senzala. Não devemos esquecer o que já aconteceu no nosso país, principalmente toda exploração e sofrimento causado às pessoas negras e indígenas. É assim que poderemos… pic.twitter.com/rd52D0X633

— Lula (@LulaOficial) January 3, 2024