Volkswagen anuncia R$ 9 bilhões em novos investimentos no Brasil

Montadora planeja lançar 16 modelos nos próximos 4 anos; foco será na produção de híbridos

O anúncio dos novos modelos será nesta 6ª feira (2.fev), na fábrica de São Bernardo do Campo, com a presença do presidente Lula divulgação/Volkswagen

A Volkswagen anunciou na 5ª feira (1º.fev.2024) que vai aumentar seus investimentos no Brasil em R$ 9 bilhões até 2028. O atual ciclo de investimentos –iniciado em 2022 e com término previsto para 2026– era de R$ 7 bilhões. Ao todo, o valor investido pela montadora no país será de R$ 16 bilhões nos próximos 5 anos.

O investimento inclui, principalmente, a produção de carros híbridos. A Volkswagen trabalha para reduzir emissões tanto de seus carros como de suas fábricas e planeja ser carbono zero até 2050.

A empresa alemã também informou que lançará 16 modelos até 2028. O anúncio será feito nesta 6ª feira (2.fev) na fábrica de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já a produção de elétricos no país deve ficar para o final da década, pois depende de uma cadeia de fornecedores que ainda não está preparada para a demanda, disse o presidente da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, em evento com jornalistas. Enquanto isso, a marca importará carros elétricos.

“Estamos trazendo processos mais eficientes, com uso de inteligência artificial para inspeção, impressão 3D no processo produtivo e uso de realidade virtual”, disse Possobom.

