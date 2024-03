Estado de São Paulo registra 60 mortos por dengue

O Estado de São Paulo chegou a 60 mortos por dengue em 2024, segundo os dados do painel de monitoramento do governo estadual. O número de casos confirmados atingiu 195.817, de acordo com informações da Secretária de Estado da Saúde. A capital detém o maior número de vítima. São oito mortos. Na sequência, aparece Guarulho, com 5. Os dados também mostram que 154 óbitos estão em investigação. Para conter o avanço da doença, a Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 13, o reforço de medidas para ajudar na prevenção, conscientização e combate. Uma delas é a contratação de mais 500 médicos e a ampliação do horário de atendimento das unidades de atendimento médico ambulatorial (AMA) até às 22h.

Confira os Municípios que já registraram mortes por dengue em 2024:

São Paulo (8);

Guarulhos (5);

Pederneiras (4);

Taubaté (4);

Pindamonhangaba (4);

Campinas (3);

Marília (3);

Bariri (2);

Franca (2);

Jacareí (2);

Ribeirão Preto (2);

Batatais (1);

Bauru (1);

Bebedouro (1);

Boracéia (1)

Bragança Paulista (1);

Iguape (1);

Mairiporã (1);

Matão (1);

Mauá (1);

Parisi (1);

São José dos Campos (1);

Serrana (1), Suzano (1);

Tremembé (1);

Rio Claro (1);

Santo Antônio da Posse (1);

Ilha Comprida (1);

Espírito Santo do Pinhal (1);

Itajobi (1);

Votuporanga (1).