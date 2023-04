Estado e Prefeitura de São Paulo anunciam app com alerta para polícia e Samu em escola pública e privada

O governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo anunciaram nesta sexta-feira, 14, aplicativos com botões de emergência para acionamento da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As iniciativas acontecem após casos de atentados em instituições de ensino tanto na capital paulista quanto no Brasil. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o botão “Segurança Escolar” vai funcionar por meio do aplicativo “190 SP” da PM. Caso o botão seja “apertado”, a ocorrência terá preferência no despacho de viatura, assim como já é feito com o aplicativo SOS Mulher. Além de chamar a polícia, os estudantes vão poder denunciar atitudes suspeitas em sala de aula e fora dela, anexando prints de redes sociais suspeitas, de maneira anônima. Já a Prefeitura vai lançar no dia 19 o próprio aplicativo, chamado “Botão de Alerta“, que funcionará para as unidades escolares municipais, estaduais e particulares da capital. Os aplicativos terão sistema integrado e ambos servem para o acionamento das forças públicas em caso de emergência. No entanto, no aplicativo da Prefeitura, somente profissionais da educação poderão pedir por socorro. Além disso, o governo do Estado reforçou as rondas escolares. Ao todo, serão ofertadas 600 vagas para que policiais integrem as rondas durante as folgas e, especificamente na capital, haverá aumento de 50% da ronda feita pelos guardas-civis metropolitanos (GCMs), com 32 novas viaturas, totalizando 96 carros. Profissionais da educação, saúde, assistência social e segurança urbana também passarão por treinamentos para que ajam de forma integrada na prevenção e no combate à violência dentro de escolas.

Leia também

Brasil reitera considerar Taiwan ‘parte inseparável’ da China e gera mais uma divergência com os EUA



Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira