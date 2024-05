Estiagem no Amazonas: Governo orienta armazenamento de água potável

Antonio Lima/Secom

1 de 1 Foto colorida de mulher colocando água em copo – Metrópoles – Foto: Antonio Lima/SecomO Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, intensificou a adoção de medidas preventivas e uso racional de recursos naturais para a população de áreas de risco. O objetivo é minimizar os efeitos da estiagem neste ano no estado. As orientações fazem parte do alinhamento das ações de enfrentamento à estiagem coordenado pelo governador Wilson Lima (União Brasil).

O secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, enfatizou que as instruções precisam ser adotadas, principalmente, por quem mora em áreas de risco. “Há uma probabilidade de ter uma estiagem, e temos o compromisso de levar recomendações necessárias para que a população possa estar preparada, tendo aí uma atenção especial para as pessoas que moram em área de risco e os mais vulneráveis. Temos que consumir de forma racional os recursos e evitar desperdícios”, disse.

Orientações Uso racional de água e energia: desligue aparelhos quando não estiver em uso e opte por lâmpadas de baixo consumo para economizar energia; armazene água potável, feche as torneiras, conserte vazamentos e reutilize a água sempre que possível. Manter-se informado: fique atualizado com informações oficiais sobre a estiagem e alertas de emergência. Siga sempre as orientações das autoridades locais para sua segurança e a de sua comunidade. Leia a matéria completa no portal Manaus Alerta, parceiro do Metrópoles.

