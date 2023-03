Vídeo: Gkay fala de problema com Porchat, pausa na carreira e nova vida

Um post de Porchat criticando Gkay parecia o fim para ela, mas em profunda tristeza ela se reencontrou. Para isso foi necessário um momento reclusa. Momento este em que, em entrevista exclusiva à coluna, ela diz que foi completamente feliz e que adorou ficar sem celular:

“Foi a pancada que eu precisava para parar. Fui obrigada a parar e analisar minha dor. Ficar sem celular foi libertador”.

Gkay

Reprodução

Gkay (1)

Gkay é atriz, humorista e influencer Instagram/Reprodução

foto-abre-gkay-kim-kardashian-2023

A influenciadora mostrou um pouco do procedimento nas suas redes sociaisReprodução/Instagram

Gkay

GkayReprodução/Instagram

Gkay removeu preenchimento labial e do malarhecha-e-quase-nao-e-reconhecida-na-web_widelg

Gkay removeu preenchimento labial e do malarReprodução/Instagram

Durante a entrevista, Gkay também falou que mudou a relação com amigos, que se arrepende de não ter curtido mais a última edição da Farofa, promete a próxima em um navio, fala dos preenchimentos que tirou do rosto, revela o porque não queria assumir namoro com ninguém e conta em detalhes como se tornou um ícone da alta costura da semana de moda europeia no início deste ano.

Assista a entrevista completa no link:

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.