Estragos no RS não são motivo para “liberou geral”, diz Bruno Dantas

Presidente do TCU afirma ver no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um aliado para conter os gastos

“Todo o esforço é necessário para salvar o Rio Grande do Sul. Mas temos que ter clareza de que isso não pode significar um ‘liberou geral’, porque o preço que se cobra, principalmente da população mais carente, é muito alto: inflação, taxa de juros altos, desemprego”, disse Bruno Dantas (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 29.ago.2023

PODER360 19.mai.2024 (domingo) – 12h47



O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, disse que a atuação do governo federal no Rio Grande do Sul não pode significar um “liberou geral” de recursos financeiros. Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma “coluna vertebral importante na defesa de que os gastos necessários sejam feitos com comedimento”.

“Todo o esforço é necessário para salvar o Rio Grande do Sul. Mas temos que ter clareza de que isso não pode significar um ‘liberou geral’, porque o preço que se cobra, principalmente da população mais carente, é muito alto: inflação, taxa de juros altos, desemprego”, disse em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, publicada neste domingo (19.mai.2024).

O ministro do TCU disse ver em Haddad e em outros ministros do governo “uma colaboração” para segurar os gastos. “O próprio presidente Lula [PT] tem sido muito parcimonioso”, disse.

Segundo Dantas, “no momento de calamidade, é preciso que as amarras fiscais sejam afrouxadas. Mas não se pode permitir que, a pretexto de socorrer as pessoas, outras despesas que não as necessárias sejam feitas ao arrepio da legislação”.

Nesse sentido, o TCU vai atuar no Rio Grande do Sul com um programa de recuperação de 3 eixos:

compras e contratações públicas: sob a relatoria do ministro Vital do Rêgo; Defesa Civil: para o aparelhamento dos brigadistas e obras de reconstrução das casas, sob a relatoria do ministro Augusto Nardes; e fiscal: observância das finanças públicas, sob relatoria do ministro Jonathan de Jesus. De acordo com o presidente do TCU, o órgão também atuará em um força-tarefa para acompanhar os repasses do governo federal para os Estados e municípios.

“Vamos, junto com o Ministério da Fazenda, estimar o quanto tudo isso [apoio ao RS] vai custar. Ver o que já está no Orçamento e o que precisa de suplementação, para que a tragédia não seja pretexto para gastos não relacionados com a catástrofe”, declarou.

Leia mais:

Enchentes no RS deixam 617 mil fora de casa; mortes seguem em 155 Tragédia no RS adia projetos prioritários do governo no Congresso Desastre “explodiu de uma hora para a outra”, diz Leite Lula tem deficit quase igual ao da covid, mesmo sem pandemia