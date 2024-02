Nesta terça-feira (13) de fevereiro, a alegria foi substituída pelo temor, após uma tragédia ferir foliões que celebravam o Carnaval em Mucuri.

Um incidente ocorreu na Mucuri Beef Distribuidora, localizada na Avenida Petrobras. Quando parte da estrutura desabar e gerar pânico nas pessoas próximas do local. No entanto, as equipes de resgate foram rápidas e transferiram os feridos para uma unidade hospitalar.