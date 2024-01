Idoso morre em incêndio em distrito de Prado

O idoso Manoel Faustino Filho (66 anos), morreu vítima de um trágico incêndio no distrito pertencente ao município de Prado, nas primeiras horas do domingo (14) de janeiro.

O fogo rapidamente consumiu a moradia localizada na comunidade litorânea na Praia da Paixão, conhecida como Associação Ouro Verde.

Manoel Faustino Filho morava sozinho e as chamas avançaram contra o imóvel, moradores tentaram controlar o fogo, mas notaram que a vítima estava nos escombros sem sinais vitais.

A polícia foi notificada e guarnições da 88ª CIPM, estiveram no local do incêndio. Também foram notificados os policiais civis, sendo autorizado o levantamento e remoção do corpo para o IML de Teixeira de Freitas.

O corpo ficou carbonizado e exames periciais foram necessários para identificação do idoso, através de procedimentos de DNA.

As causas do incêndio deverão ser investigadas e anexados ao laudo pericial que determinará a identificação do idosos por meio do exame de DNA.