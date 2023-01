Estudante é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato em lotérica de São Paulo

Uma estudante, de 25 anos, é investigada pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro e estelionato em uma lotérica na Vila Mariana, localizada na Zona Sul de São Paulo. Além disso, ela é acusada pelos colegas da turma de faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (USP) de desviar quase R$ 1 milhão destinado à formatura. Um Boletim de Ocorrência foi registrado contra a estudante em julho de 2022 no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de São Bernardo do Campo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que uma representante da lotérica foi até o Deic para falar que a estudante realizava apostas em valores altos todos os dias. Os pagamentos eram feitos via Pix. Contudo, em 12 de julho, a acusada “teria deixado um prejuízo de R$ 192.908,47, após ter feito o agendamento do valor via Pix, sem pagar efetivamente pelas apostas que realizou”, disse. O caso segue em investigação.

Leia também

Aras afirma que PGR já tem mais de 40 denúncias contra vândalos do DF



Ibovespa cai 1,5%, e dólar sobe com rumores de aumento do salário mínimo e do Auxílio-Reclusão