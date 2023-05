Estudantes de odontologia da Uefs protestam por falta de materiais para atividades práticas

Os estudantes de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) realizaram um protesto em frente à reitoria da instituição, nesta quinta-feira (04), por falta de materiais para as atividades práticas. Por causa do ato, os atendimentos gratuitos à comunidade foram paralisados.

De acordo com os estudantes, é impossível manter as atividades com a falta de materiais básicos como toucas e luvas de proteção. Segundo o jornal local, Acorda Cidade, os alunos têm tirado dinheiro do próprio bolso para repor o que falta.

A reportagem entrou em contato com a Universidade Estadual de Feira de Santana para saber o que está provocando a falta de materiais para o curso de odontologia, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.