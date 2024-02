Estudo atesta eficácia da vacina bivalente contra covid

Pesquisadores brasileiros analisaram pela 1ª vez a imunidade induzida em cenário de população real de vacinados

estudo fez testes em 100 voluntários saudáveis, com idades de 16 a 84 anos, da cidade de Barreiras, na Bahia

A vacina bivalente contra a covid-19 induz a produção de anticorpos neutralizantes contra o coronavírus que circulou no início de pandemia e também contra subvariantes da ômicron, embora em menor quantidade, diz estudo brasileiro publicado no Journal of Medical Virology, uma das mais conceituadas da área de virologia médica. Eis a íntegra do material (PDF – 2 MB).

Além de atestar a eficácia e a importância do imunizante no controle da doença, cujos casos voltaram a aumentar no último mês em diversos Estados do país, o trabalho indica que, a partir de agora, o modelo de vacinação deve se assemelhar ao da gripe, com ajustes frequentes na formulação para priorizar variantes mais recentes.

Foi a 1ª vez que uma pesquisa avaliou a imunidade induzida pela vacina Cominarty Bivalente BA.4/BA.5, produzida pela farmacêutica Pfizer, em cenário de população real de vacinados no Brasil.

Cerca de 100 voluntários saudáveis, com idades de 16 a 84 anos, da cidade de Barreiras, na Bahia, tiveram seus níveis de anticorpos neutralizantes (capazes de neutralizar o vírus e impedir a infecção) analisados.

Parte deles havia tomado 3 ou 4 doses de vacinas monovalentes, como Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), Covishield (Oxford/AstraZeneca), Janssen e Pfizer, que eram baseadas apenas no vírus original (oriundo de Wuhan, China), enquanto outros receberam como 5ª dose a bivalente, que contém em sua formulação componentes do coronavírus original e das subvariantes BA.4 e BA.5 de ômicron.

Os ensaios de avaliação da capacidade de neutralização dos anticorpos foram feitos com diferentes estirpes do coronavírus SARS-CoV-2: original (do início de pandemia); ômicron, predominante no ano de 2021; e subvariantes FE.1.2 e BQ.1.1 de ômicron, que dominaram o cenário epidemiológico no país mais recentemente.

Financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), o estudo mostrou que a vacina bivalente induz reforço da resposta imune e tem uma capacidade maior de neutralizar vírus mais recentes, como ômicron e suas subvariantes, em comparação com indivíduos não vacinados com o novo imunizante. Entretanto, seu foco principal ainda é contra o coronavírus original, dominante no início da pandemia, o que gera uma espécie de competição, limitando a imunidade a médio e longo prazo contra os vírus mais novos, que têm mais importância epidemiológica atualmente.

“Esse resultado era esperado, uma vez que a memória imunológica se baseia em células capazes de reconhecer frações do vírus e é reforçada pelo número de contatos com o contaminante”, declara Jaime Henrique Amorim, pesquisador visitante no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e coordenador do estudo.

“Por natureza, o sistema imune vai sempre reagir melhor contra aquilo que já conhece e os voluntários imunizados com a vacina bivalente já haviam tomado 4 doses anteriores de monovalentes”, acrescenta Amorim.

Modelo para o futuro “Controlar um vírus com capacidade de transmissão tão elevada como o SARS-CoV-2 requer uma cobertura vacinal também elevada”, afirma Luís Carlos de Souza Ferreira, coordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do ICB-USP.

“O trabalho deixa claro que a vacina bivalente é o caminho correto para se atingir a imunidade contra as subvariantes de ômicron e, portanto, sua administração tem sido fundamental para controlar as novas variantes.”

De acordo com os pesquisadores, a pesquisa traz outra informação relevante para o planejamento futuro da política de vacinação: por induzir uma resposta imunológica predominantemente voltada para o vírus original, que não está mais em circulação desde 2020, a vacina atual deve ter sua formulação ajustada para não mais incluir esses componentes.

“As próximas doses devem levar em conta os vírus que circulam no momento e não mais os que desapareceram, para que a imunidade seja atualizada e reforçada de acordo com o cenário epidemiológico vigente, de forma semelhante ao que se faz contra o vírus influenza, da gripe”, afirma Amorim.

A 1ª autoria do trabalho é dividida pelas pesquisadoras Milena Silva Souza e Jéssica Pires Farias, ambas da Ufob (Universidade Federal do Oeste da Bahia), em parceria com outras instituições do Brasil e dos Estados Unidos.

