EUA: envolvido em polêmicas, George Santos anuncia candidatura à reeleição

O deputado republicano George Santos anunciou nesta segunda-feira (17/4) a sua candidatura à reeleição na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O político, filho de brasileiros, é protagonista de uma série de mentiras relacionadas a sua biografia, entre o seu currículo e sua trajetória pessoal.

Santos tem como objetivo tentar novamente conquistar os votos dos moradores de Nova York e se declara que evitaria a política tradicional do Partido Republicano, sigla conservadora dos Estados Unidos.

“Precisamos de um lutador que conheça o distrito e possa servir ao povo sem medo e independente da influência partidária local ou nacional”, disse Santos. “Bom não é bom o suficiente, e não tenho vergonha de fazer o que for preciso para fazer o trabalho”, afirmou o político em uma publicação nas redes sociais.

George Santos assumiu o cargo em janeiro deste ano e em 100 dias de mandato destaca ter se provado como “um legislador diligente e crítico ao establishment de Washington”. Em seu anúncio, o político não mencionou os escândalos em torno de mentiras e disse que conhece o distrito pelo qual foi eleito e que enfrentou dificuldades financeiras no passado.

“Cresci pobre e com uma mãe solteira. Graças ao sonho norte-americano, um menino pobre de pais imigrantes em Queens [distrito de Nova York] pode crescer para servir sua comunidade no Congresso”, destacou Santos.

George Anthony Devolder Santos

George Santos é o primeiro político abertamente gay eleito pelo Partido Republicanos nos Estados UnidosReprodução/Twitter

george santos já foi drag queen

George Santos se vestidou de Drag Queen durante Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Niterói, no Rio de JaneiroReprodução/Redes sociais

George Santos Congresso EUA

George Santos tem uma longa listas de escândalosReprodução/George Santos

Escândalos de George SantosGeorge Santos é o primeiro deputado abertamente gay a se eleger pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. O político de origem brasileira coleciona mentiras e alterações ao longo da sua biografia.

O político chegou à Câmara dos Representantes com o discurso do “sonho americano”, por ser filho de imigrantes e neto de judeus que supostamente teriam fugido do Holocausto, na Europoa. Santos afirmou que se formou em duas universidades públicas em Nova York e se tornou um grande financiador em Wall Street.

Entretanto, investigações de jornais norte-americanos apontam que os pais de George Santos, Fatima Aziza Caruso Horta Devolder e Gercino Antonio dos Santos Jr., nasceram no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial.

Além disso, ficou constatado que o republicano nunca estudou nas universidades públicas ou sequer trabalhou nas empresas de Wall Street, em Nova York.

Com as contradições em torno da história de George Santos, o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o congressista que admitiu ter mentido em seu currículo.