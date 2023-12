Evaristo Costa polemiza ao se pronunciar sobre participação no BBB24

O nome de Evaristo Costa surgiu em algumas listas de possíveis participantes do BBB24 nessa quinta-feira (28/12), porém, o jornalista negou que vá ficar confinado na casa mais vigiada do Brasil. Nas redes sociais, o ex-global afirmou que quem o conhece sabe que ele não participaria do programa. Alguns minutos após a publicação, ele apagou os vídeos.

“Achei importante vir aqui falar com vocês, porque essa história de BBB está tomando uma proporção que os meus familiares passaram a acreditar nos sites de fofoca, e não em mim. Até os meus familiares!”, afirmou o antigo âncora do Jornal Hoje.

“O meu nome é uma mentira, eu não recebi nem convite. Eu não tenho nada contra quem sonha em ser um BBB, quem luta por isso. Sonho é sonho e eu respeito, desejo sucesso a todos os escolhidos”, continuou Evaristo.

Mesmo com a negativa, o jornalista agradeceu o apoio gerado pelos fãs. “Não se preocupem, eu estou aqui do lado de fora, na minha rotina. Bem tranquilo, bem longe das lentes das câmeras, sem correr nenhum risco de ser julgado ou cancelado por vocês. Mas se eu fosse para o BBB, eu ganharia, com certeza (risos). Tô brincando”, finalizou.