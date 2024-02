Musa do Baixo Augusta, Alessandra Negrini arranca suspiros em desfile

Tomzé Fonseca/Agnews

1 de 1 Alessandra Negrini curtiu o pré-carnaval no desfile do Bloco Baixo Augusta, vestindo um maiô cavado com decote – Metrópoles – Foto: Tomzé Fonseca/AgnewsMusa do Acadêmicos do Baixo Augusta, a atriz Alessandra Negrini, de 53 anos, arrancou suspiros do público que prestigiou o desfile da agremiação na Consolação, em São Paulo, neste domingo (4/2).

Esbanjando sensualidade e carisma, Alessandra desfilou com um body decotado, que valorizou ainda mais suas curvas, e vários balões. Ela posou com fãs e outros famosos como a ex-BBB Thelminha. Confira os registros:

Alessandra Negrini

Alessandra Negrini curtiu o pré-carnaval no desfile do Bloco Baixo Augusta Tomzé Fonseca/Agnews

Alessandra Negrini 2

Alessandra Negrini distribuindo sorrisos no Carnaval paulista Tomzé Fonseca/Agnews

Alessandra Negrini e Thelminha

Alessandra Negrini e Thelminha Tomzé Fonseca/Agnews

