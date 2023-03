Evaristo de Macedo lamenta morte do filho: ‘Pancada muito forte’

Técnico campeão brasileiro com o Bahia em 1988, além de ídolo de Real Madrid e Barcelona, Evaristo de Macedo, de 89 anos, comunicou no domingo (5) a morte do filho, aos 64 anos. A notícia foi divulgada por meio das redes sociais do ex-jogador da seleção brasileira. A causa do óbito não foi informada.

“Meu amado filho Evaristo ‘Chamaco’, botafoguense, catalão, nos deixou sábado aos 64 anos. Sereno, em paz! Pancada muito forte para mim e Norma, com idades avançadas. Esperamos ter tempo para que essa enorme dor vire saudade de nosso querido filho. Agradecemos às mensagens de carinho”, publicou a conta oficial do ex-jogador.

Atacante veloz e de grande qualidade técnica, Evaristo de Macedo iniciou sua trajetória no futebol com a camisa do Madureira, passando ainda pelo Flamengo antes de sair do Brasil. Na Europa, assinou com o Barcelona em 1957, ficando quatro anos no clube e conquistando vários títulos, incluindo dois Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei.

Se transferiu para o Real Madrid em 1962, ficando no time da capital espanhola por três temporadas. Com a camisa madridista ergueu a taça do campeonato nacional nas temporadas 1962/63, 1963/64, 1964/65. Retornou ao Brasil para encerrar a carreira no Flamengo, clube pelo qual marcou mais de cem gols.

Pela seleção brasileira, Evaristo disputou as Olimpíadas de Helsinque, na Finlândia , mas não chegou a jogar uma Copa do Mundo. Até hoje é o único jogador a marcar cinco gols em uma mesma partida com a camisa verde-amarela. O recorde foi estabelecido na goleado por 9×0 sobre a Colômbia, no Campeonato Sul-Americano de 1957.

Formado em Educação Física, Evaristo de Macedo virou treinador após pendurar as chuteiras, e foi campeão brasileiro com o Bahia em 1988. Também comandou o Vitória, além de Santa Cruz, Fluminense, Barcelona, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Vasco e Athletico-PR. À beira do campo, também teve uma breve passagem pela seleção, em 1985.