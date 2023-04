Evento oferece oficina de artes marciais neste domingo (30); veja

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival de Artes Marciais está sendo realizada no Salvador Norte Shopping desde a última sexta-feira (28), promovendo competições e apresentações de diversas modalidades de luta voltadas para o público infantil, como judô, jiu-jitsu, taekwondo e karatê.

Neste domingo (30), a partir das 14h, o evento oferece gratuitamente oficinas de judô e karatê para crianças de seis a 12 anos na arena montada no piso L3 do shopping. As inscrições podem ser feitas pelos pais ou responsáveis na hora e no local das oficinas. Cada sessão tem duração de 30 minutos.

O Festival de Artes Marciais é realizado em conjunto por diversas federações de artes marciais da Bahia, como a Federação Baiana de Judô (FEBAJU), Federação de Katratê-Dô Tradicional da Bahia (FKTB), Federação Esportiva Baiana de Taekwondo (FEBT) e Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA (FBJJMMA).

Confira os horários da programação das oficinas

30/4 (domingo)

14h às 16h – Oficina de karatê

16h às 19h – Oficina de judô