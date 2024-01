Eventos com Michelle nos EUA terão “meet and greet” por US$ 110

Ex-primeira dama e senadora Damares Alves farão 4 palestras no país; encontro faz parte de movimento mundial de mulheres conservadores

Na imagem, Damares (esq.) e Michelle Bolsonaro (dir.) Sérgio Lima/Poder360 05.ago.2022

PODER360 27.jan.2024 (sábado) – 22h29



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) participarão de uma série de palestras sobre liderança feminina nos Estados Unidos no mês de fevereiro.

Os eventos serão realizados em Flórida (Orlando e Pompano Bech), Geórgia (Atlanta) e Massachusetts (Boston), todos em igrejas evangélicas. O preço dos ingressos vai até US$ 110 (cerca de R$ 540). O valor mais alto garante um “meet & greet”, ou seja, um momento para encontro e breve conversa com as palestrantes.

Ao Poder360, Damares disse que não se trata de um evento partidário, mas um convite da comunidade cristã brasileira e de mulheres conservadoras que moram nos EUA.

Segundo a congressista, a viagem faz parte de um movimento mundial de mulheres conservadores que será lançado também a outros países. Citou ter convites para ir a Portugal, à Suíça, à Argentina e à Itália.

Encontro das Mulheres Protagonistas O Encontro das Mulheres Protagonistas é organizado pelas empresárias Fernanda Poleza e Faby Sampaio, que também participarão.

O evento será dividido em 4 sessões com diferentes temas. Cada palestrante falará nos seguintes painéis:

Michelle Bolsonaro – “Liderança autêntica”. A primeira-dama é descrita como uma “líder incansável e referência em autenticidade”; Damares Alves – “Protagonismo além dos limites”. A senadora é apresentada como uma “fervorosa defensora dos direitos humanos”; Fabiana Sampaio – “Construindo seu caminho para o topo”; e Fernanda Poleza – “Desperte a Protagonista Interior”. O encontro terá 3 diferentes tipos de ingresso.

o mais barato – custa US$ 45, com adicional de US$ 8 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 260. o intermediário – custa US$ 65, com adicional de US$ 10,84 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 372. O ingresso garante assento premium entrada antes dos portões gerais abrirem. o mais caro – custa US$ 95, com adicional de US$ 15 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 110. O ingresso dá acesso a um encontro com as palestrantes e uma edição do livro “Tudo começa na infância”, de Damares, além de assentos premium. As palestras serão realizadas em:

Pompano Bech (Flórida) – na 1ª Igreja Batista (PIB), em 12 de fevereiro; Orlando, (Flórida) – na Assembleia de Deus Ministério Semeadores de Boas Novas, em 13 de fevereiro; Atlanta (Geórgia) – na Ministério Semeadores de Boas Novas, em 15 de fevereiro; Boston (Massachussets) – na TDM Church, em 16 de fevereiro.