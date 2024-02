Ex-assessores de Bolsonaro vão depor sobre suposta tentativa de golpe

Reprodução

1 de 1 Os ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): Tercio Arnaud (à esquerda) e Marcelo Câmara (à direita) – Foto: ReproduçãoTercio Arnaud e Marcelo Câmara, ex-assessores de Jair Bolsonaro (PL), foram intimados a depor pela Polícia Federal (PF). O testemunho deve acontecer na próxima quinta-feira (22/2). Ambos são investigados por participarem de uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil.

O ex-assessor Tercio Arnaud é considerado um dos pilares do conhecido “gabinete do ódio”. No início de fevereiro, Arnaud teve o celular apreendido durante a Operação Tempus Veritatis (em latim, “hora da verdade”), que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros e ex-assessores por suposto plano de golpe de Estado.

Já o ex-assessor Marcelo Câmara, foi preso durante a operação por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Por meio das investigações, ficou comprovado que Câmara era o responsável por coletar informações que “pudessem auxiliar a tomada de decisões do então Presidente da República Jair Bolsonaro na consumação do Golpe de Estado”.

Câmara ainda é acusado de monitorar o itinerário, deslocamento e localização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de possíveis outras autoridades da República com “objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de Golpe de Estado”.

A defesa de Arnaud e Câmara afirma não ter recebido as cópias dos autos e que, por isso, o depoimento de seus clientes está prejudicado.

