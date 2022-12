Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente de carro em rodovia de Prado

A ex-bbb, advogada e influenciadora digital Gizelly Bicalho, assustou seus seguidores nesta quinta-feira (29), ao realizar publicação relatando um acidente sofrido e registrou imagens do estado como ficou o veículo que ocupava.

O acidente ocorreu na rodovia entre Itamaraju e Prado, num local onde há muitos buracos, além de se tornar no desvio, após uma grande erosão destruir parte da BR-101. A ex-BBB estava acompanhada de um amigo e do namorado, Talles Gripp.

“Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado”, começou ela.

Segundo Gizelly, o que ocasionou o acidente foi um enorme buraco no asfalto. “Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu”, completou a ex-BBB.