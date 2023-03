Ex-BBB Hadson se envolve em acidente com carro de luxo em São Paulo

O ex-BBB Hadson Nery e um amigo se envolveram em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (26/3), enquanto trafegavam em um veículo de luxo pela Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Segundo fontes da coluna LeoDias, Hadson estava no banco do passageiro e o veículo era conduzido pelo amigo.

O amigo do ex-BBB perdeu o controle de sua Porsche avaliada em R$ 1,5 milhão, o que provocou a colisão. A lateral do carro de luxo ficou parcialmente destruída.

Ainda conforme informações, possivelmente embriagado, o empresário se evadiu do local do acidente após a vítima, que é motorista de aplicativo, acionar a polícia. Hadson Nery, que estava como passageiro na Porsche, permaneceu no local até a chegada das autoridades. Durante a espera, Hadbala acabou se envolvendo em uma briga com os envolvidos no acidente.

Procurado pela coluna LeoDias, Hadson contou devido o impacto da colisão teve: “umas escoriações no joelho e braço, porém tá tudo bem”.

