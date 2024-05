Ex-BBB Lucas Pizane anuncia fim do namoro: “Peço respeito”

1 de 1 Foto colorida de Lucas Pizane e ex-namorada – Metrópoles – Foto: nullO ex-BBB Lucas Pizane usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23/5), para desabafar sobre o fim do namoro com Beatriz Esquivel. O casal estava junto há 7 meses, inclusive durante a participação do cantor no BBB 24.

“Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre Bia. Em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, eu venho comunicar que não estamos mais juntos”, disse Pizane.

“Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não”, continuou.

Por fim, o ex-BBB pediu aos seguidores que não fiquem especulando sobre o motivo do término e desejou o melhor para ex-namorada: “Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, a nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro”.

Confira o vídeo:

