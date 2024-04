Produção manda Beatriz tomar remédio e web especula: “Calmante?”

Uma atitude da produção do BBB 24 causou polêmica na web na noite da última quarta-feira (10/4). Eles solicitaram que Beatriz fosse até a dispensa para buscar um remédio. A participante estava na cozinha com Isabelle e Matteus e achou o recado estranho.

Ela fez uma cara de desentendida e, em seguida, disse: “Mas eu não estou doente”. Mesmo assim, ela foi até a dispensa para pegar e tomar o remédio solicitado pela produção. Na web, as opiniões dos internautas se dividiram entre os que acreditam que a sister foi medicada para acalmar os ânimos e os que suspeitam de uma possível manipulação do reality show. Veja o vídeo!

Beatriz Reis do BBB24

Beatriz Reprodução/ Globoplay

“Passar uma manipulaçãozinha básica”, escreveu uma. “Pode ser um alerta para ela ficar quieta no show do Lulu Santos”, afirmou outra, ao notar que a sister estava muito tranquila na festa realizada na madrugada desta quinta-feira (11/4).

“Acho que é alguma coisa para evitar ela de surtar na hora que for eliminada”, ponderou outra. “Será que esse remédio não é uma forma de dizer algo que não pode ser dito ao vivo ou visto?”, questionou mais uma.

BBB 24: Beatriz polemiza ao sugerir que Satanás está usando Davi Na tarde desta quarta-feira (10/4), Beatriz polemizou no BBB 24. Durante conversa com Alane, a sister fez um desabafo e causou polêmica. A vendedora afirmou que Satanás estaria se levantando contra ela e usando outras pessoas para a derrubar.

“Eu creio no meu Deus. E quando Satanás tenta se levantar, usando as pessoas, eu dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma. Quanto mais Satanás atenta, usa um, usa outro, tenta… A minha maior arma é ser quem eu sou”, disse.

Na web, internautas apontaram que Beatriz poderia estar se referindo ao participante Davi, muito por conta dos recentes desentendimentos que tiveram. “A Bia disse que o Satanás está usando o Davi? Gente, isso foi de longe a fala mais pesada que alguém já disse nesse BBB 24. Que coisa horrorosa, que podre! Que decepção, Beatriz”, escreveu uma internauta.

“Ela sempre teve essas falas no BBB 24. Sempre falou de um Deus que só age em benefício de alguns e abandona os outros. Falava sempre comparando fadas aos gnomos”, pontuou outro perfil. “Fala terrível dela! Demonizar o Davi e se glorificar! O Davi para ela foi erradíssimo, mas ela com essas falas dela está indo bem mais além! E com certeza terá muitos que vão repetir essa fala para atacar o Davi na redes!”, comentou mais um.