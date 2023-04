Ex-BBB Paula que reverter procedimentos estéticos após pedido da mãe

Eliminada do BBB23 no quarto paredão, Paula Freitas passou por uma verdadeira transformação após se submeter a alguns procedimentos estéticos, o que não agradou muito Dona Irani, a mãe da ex-sister.

“Minha mãe falou: ‘Quero que você diminua um pouco mais essa boca’. Então, acho que vou fazer por ela. Estou pensando nisso”, disse Paula em entrevista ao iG.

foto-Paula-BBB23

Paula falou sobre críticas aos procedimentos estéticos que fezLucas Ramos / Brazil News

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Paula-Freitas-BBB23

BBB23 PaulaReprodução

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformaçãoEx-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Paula BBB23

Paula BBB23Reprodução

Paula Freitas BBB23

Paula no BBB23Foto: Globo/Reprodução

A ex-BBB23 revelou ainda que sempre sentiu vontade de mudar algumas coisas na sua aparência, porém, antes de passar pelo programa, não tinha condições para realizar os procedimentos: “Já queria mudar há muito tempo e não conseguia fazer isso por falta de grana mesmo”.

TransformaçãoLogo que saiu do programa, Paula já apareceu para o público completamente diferente. Na legenda de sua primeira publicação após o confinamento, ela escreveu: “O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim”.

Surpresos com a mudança, internautas comentaram que a ex-BBB parece “outra pessoa”. “Ryca vírus já picou ela kkkkkk”, escreveu um seguidor. “Parecendo Juliana Paes”, comparou outra. “Mulher tu vai matar o facinho quando ele te ver kkkkkk”, brincou outra, se referindo ao relacionamento que Paula estava tendo com o Ricardo, o Facinho, que ainda está confinado na casa.