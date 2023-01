“Fiz muita besteira”, confessa Emilly Araújo sobre prêmio do BBB

Em entrevista exclusiva ao titular da coluna LeoDias, dentre muitos assuntos, Emilly Araújo falou sobre o prêmio do BBB17. Ela comentou sobre sua reação ao ver tanto dinheiro na conta, admitiu que fez algumas besteiras e citou quais foram os gastos desnecessários.

“Fiz muita besteira, isso é fato. Quando eu saí, achei que o dinheiro era infinito. Imagina, uma guria que não tinha nem conta no banco, abri uma conta no banco para colocar o prêmio. Pra mim, aquilo era um dinheiro que não tinha fim, eu tive contato com isso. Fiz algumas besteirinhas, gastei em vão com besteiras, viagens, roupas, acessórios, aluguei um apartamento caríssimo…”, avaliou Emilly.

“Hoje posso falar que comprei meu apartamento”, revelou a campeã do BBB ao ser questionada se comprou algum imóvel. “É a primeira coisa que comprei pra mim assim. Não é o que eu moro, está construindo, comprei na planta”, acrescentou ela sobre o apartamento localizado em São Paulo.

