Ao lado dos também ex-BBBs Giovanna e Michel, Raquele aproveitou a última segunda-feira (29/4) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entretanto, nem tudo foi curtição e lazer para a capixaba. Após publicar fotos de biquíni, ela foi alvo de gordofobia e rebateu nos Stories.

“É cada mensagem e cada comentário que vocês não fazem ideia, como que as pessoas estão cada dia mais tóxicas, né?”, desabafou, mostrando um comentário em que é chamada de Jabulani, nome da bola da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

Ex-BBB Raquele rebate gordofobia após fotos de biquíni na praia

Foto: Reprodução/Instagram

Reprodução/Gshow

Na sequência, ela explicou que é muito feliz com o seu corpo e consigo mesma. Recebo muitos comentários negativos, dá muito hater. Vocês vão ter que lutar muito para tentar me colocar para baixo, porque não está colando e nem vai colar, minha mente está blindada”, disse ela.

Por fim, Raquele explicou que não ler os comentários sozinha. “Quando decidi me expor, já sabia que tudo isso poderia acontecer. A partir de hoje, quando vier um comentário assim, vou expor para vocês verem”, finalizou.