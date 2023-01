Veja antes e depois da harmonização facial de Fred Nicácio, do BBB23

O participante do BBB23 Fred Nicácio chamou atenção dos internautas recentemente. Uma foto do médico antes da harmonização facial foi divulgada e a internet ficou chocada com a diferença entre as imagens.

Desde que Fred e seu marido, Fabio Gelonese, se conheceram, o participante do BBB23 e o dentista vêm se submetendo a procedimentos estéticos, que realizam juntos, na clínica onde Fabio trabalha. Fred Nicácio já fez aplicações de botox, bioremodelador tecidual, além de harmonização facial e preenchimento labial, assim como seu marido também.

