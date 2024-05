Ex-BBBs médicas vão ao RS para ajudar vítimas de enchentes

As ex-BBBs Amanda Meirelles, Marcela McGowan e Thelma Assis viajaram ao Rio Grande do Sul (RS) para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado. As três são médicas e foram juntas, como voluntárias, na madrugada desta terça-feira (7/5).

Nessa segunda (6/5), Amanda usou o Instagram para explicar que ainda não tinha ido para o local por causa da logística. “Algumas estradas bloqueadas, outras, com risco de desmoronamento. Pensando na segurança, a gente estava organizando a melhor forma por aqui. Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e coragem”, disse.

Ela contou que chegou a reservar uma passagem de avião, mas que Marcela sugeriu que elas fossem de carro e assim ficou decidido. Vale lembrar que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado e com todas as operações suspensas, devido ao alagamento das pistas e de diversas áreas.

No entanto, existem opções em outras quatro cidades: Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo, que podem ser afetadas pelas condições meteorológicas a qualquer momento.

Amanda também usou o Instagram para mostrar que estava levando diversos medicamentos na mala para o RS. Eles foram doados por farmacêuticos e fãs da ex-BBB.