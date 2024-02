“Fui roubada duas vezes”, confessa Wanessa Camargo no BBB24

Com rumores de que sua vida financeira não anda muito estável, Wanessa Camargo confessou para alguns participantes do BBB24 que teve sérios problemas de desfalque de dinheiro e que, ao contrário do que muitos pensam, a cantora foi não foi ajudada por seu pai, Zezé Di Camargo, mas sim por sua mãe, Zilu Godoi.

“Sabe quem mais me ajudou na vida com dinheiro? Não foi meu pai, foi minha mãe. Se tinha alguém que, por dinheiro, eu poderia ter feito alguma coisa, era ela. Eu tive um perrengão, fui roubada duas vezes. Quem me ajudou foi minha mãe, financeiramente. Eu tenho uma cartinha de dívida com ela, nem com meu pai”, revelou.

Recentemente, a artista foi chamada de mimada por Michel, o que lhe causou um mal-estar. Ela explicou o porquê: “Teve uma situação dos meus pais que eu tive que me envolver, inclusive judicialmente. Isso acabou comigo. Eu fui massacrada na internet. ‘É porque ela é interesseira, é porque ela é sustentada pelo pai ainda’”.

Antes, Wanessa desabafou com Pitel que não soube lidar muito bem com a separação de seus pais, que foi bastante conturbada e afirmou que foi uma das situações que “mais doeu” nela.

