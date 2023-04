Ex-boleiro no lugar de jornalista, é essa a nova ordem na Globo

Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, depois de uma experiência como comentarista da Globo durante Copa do Mundo do Catar, assume, a partir desta quarta-feira (19/4) um lugar cativo na equipe de esportes da emissora.

O ex-camisa 10 do Mengão vai comentar a partida entre Flamengo e Ñublense, pela Copa Libertadores, ao lado de Luiz Roberto e Júnior.

Confirma-se assim uma previsão que foi feita, semanas atrás, pelo colunista Flávio Ricco, do R7. Segundo ele, muito em breve – e de acordo com vencimentos dos contratos – só permanecerão nos quadros da Globo ex-jogadores como comentaristas de futebol e mais nenhum jornalista na função.

Numa equipe que já tem Caio Ribeiro, Junior e Roger Flores, seus atuais principais comentaristas, possivelmente outros nomes serão contratados. A emissora tentou Felipe Luiz, o veterano lateral do Flamengo, que (por enquanto) não aceitou.

A Globo, porém, nega a informação. “Não faz sentido tal questionamento. A busca da Globo é pela diversidade na equipe”, dizem eles.

Então só pode ser uma coincidência essa investida em ex-jogadores, concomitantemente às demissões de jornalistas, como Maurício Noriega, com 30 anos de experiência no mercado.

Talvez seja isso, sim.

