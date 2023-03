Ex-Chiquititas lança perfil adulto e posa com figurino de novela

A nova celebridade a lançar um perfil adulto deverá mexer com a nostalgia de quem cresceu nos anos 1990. A atriz Renata Del Bianco, intérprete de Vivi em Chiquititas, estreia no OnlyFans nesta segunda-feira (27/3) em um ensaio vestida com o figurino original da novela do SBT.

Ao Metrópoles, Renata Del Bianco envia as fotos mais “comportadas” do ensaio. Nas poses, ela usa somente uma lingerie e o vestido de sua personagem, guardado há mais de duas décadas. A roupa não cabe mais na atriz, o que combinou com o ensaio.

Renata Del Bianco faz ensaio sensual vestida com figurino de Chiquititas – Metrópoles

“Minha mãe guardou a roupa porque uma vez pedi autorização para lavar em casa, e não voltou (risos)”, conta a atriz, que emprestou o vestido para Carla Diaz produzir conteúdos antes de entrar no BBB21.

Renata, que atualmente comanda um podcast e atua no humorístico A Praça É Nossa, começou a investir em conteúdo adulto pelo Telegram, em que chama os assinantes de “crushes”. São os fãs crescidinhos de Chiquititas que sonhavam beijar Vivi na infância.

“A ideia é atiçar esses fãs e trazer uma memória boa. Fiz com o maior carinho do mundo, com o uniforme original, sem destruir a infância de ninguém”, ressalta.

A eterna chiquitita, de 37 anos, promete mostrar “tudo, tudo, tudo” (um dos refrões da trilha sonora da novela) também em ensaios mais antigos e ainda inéditos. Sem citar valores, ela admite se impressionar com o lucro em tão pouco tempo.

“É surpreendente. Dá para ver o faturamento de hora em hora. É minha principal fonte de renda”, revela.