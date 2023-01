BBB23: ex-Casa de Vidro alfineta Tiago Leifert após polêmica de Gabriel

Manoel Vicente utilizou o Twitter para provocar Tiago Leifert, que declarou ter votado em Gabriel Tavares durante a Casa de Vidro BBB23 23/01/2023 10:53, atualizado 23/01/2023 10:53

Reprodução

O alerta de Tadeu Schmidt para Gabriel Tavares e Bruna Griphao continua rendendo nas redes sociais. Manoel Vicente, que disputou a preferência popular com o modelo na Casa de Vidro, aproveitou o discurso do apresentador do BBB23 para alfinetar Tiago Leifert. O ex-Globo declarou que votou no affair da atriz para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“Aguardando a opinião do Tiago Leifert”, escreveu Manoel no Twitter, logo depois do discurso de Tadeu Schmidt a respeito das atitudes de Gabriel no relacionamento com Bruna.

Manoel Vicente 2

Manoel Vicente curtiu bastante com o namorado em uma boate no Rio de Janeiro Reprodução

Manoel Vicente 3

Vicente aproveitou para trocar selinhos com a repórter Karina Karão Reprodução

Manoel Vicente 4

Manoel tem um relacionamento com Raphael Ferreira Freitas

Manoel Vicente

Manoel Vicente esteve na Casa de Vidro e ficou em 2° lugar na disputa para conseguir uma vaga para participar do BBB23Reprodução

Em um vídeo nas redes sociais, Tiago Leifert revelou o voto em Gabriel Tavares durante a Casa de Vidro. “São todos maravilhosos, eu gosto de todos. Nunca teve uma Casa de Vidro pré-programa. Eu acho que essas pessoas não foram absolutamente brilhantemente nas seletivas. Ficaram como um elenco de apoio, não foram protagonistas de um processo seletivo. Isso é o que eu acho, o recado de uma Casa de Vidro pré-programa”, disse o ex-apresentador do BBB.

Gabriel e Manoel Vicente disputaram os votos do público durante a dinâmica, que aconteceu dias antes do Big Brother Brasil começar. O modelo conquistou o direito de participar do reality após receber 64,60% dos votos.

Discurso de TadeuEm noite de formação de Paredão no BBB23, Tadeu Schmidt roubou a cena com um recado expressivo para os participantes durante o programa ao vivo. O apresentador falou sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel e deu a entender que eles estão vivendo uma relação tóxica.

Tadeu iniciou dizendo que não era um diálogo, apenas um toque. Em seguida, reproduziu frases de outros brothers sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna.

Por fim, disse: “Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, ache que é normal, mas quem está de fora consegue perceber quando os limites estão prestes a serem ultrapassados. Gabriel, em uma relação afetiva, algumas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”.

Mais lidas