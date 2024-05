Ex de Madonna, Jesus Luz vai a show com credencial de família

Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, chegou em Copacabana, no Rio de Janeiro, para assistir a Celebration Tour, da popstar. Em entrevista ao apresentador Amaury Jr., em abril, o DJ havia negado que estaria no evento e alegou um desentendimento com a cantora. Agora, o famoso diz que “se entendeu” com a estrela veterana.

Jesus está acompanhado da atual namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo, e do empresário Peterson Ibrahim. Ao Gshow, ele falou da sua relação com Madonna. “Realmente aconteceu o desentendimento, mas nos entendemos. Meu sentimento de gratidão por ela sempre será maior que isso”, explica o DJ.

Madonna e Jesus Luz se conheceram em janeiro de 2008 Getty Images/Divulgação

Os dois mantinham uma relação discreta, foram flagrados juntos diversas vexes Getty Images/Divulgação

O namoro acabou após o Carnaval de 2010 Getty Images/Divulgação

Relembre o badalado namoro de Madonna com o brasileiro Jesus Luz Madonna e Jesus Luz se conheceram em janeiro de 2008, durante um ensaio fotográfico da artista para a revista W Magazine, no Rio. O clima esquentou e os dois teriam sido vistos se beijando logo após a sessão de fotos. Na época, a superestrela tinha recém se separado de Guy Ritchie, com quem foi casada por oito anos.

Mesmo tentando manter a discrição sobre a relação, o casal foi flegrado em diversas partes do mundo, em clima de romance. Em 2009, o próprio pai de Jesus, Heitor Luz confirmou o namoro.

“Meu filho disse que o relacionamento dele com Madonna é sério. Acho que ela se interessou primeiro pela beleza do Jesus, mas agora gosta dele de verdade. As pessoas ficam falando sobre a diferença de idade entre eles, mas isso é besteira. Eu tinha 23 anos e a mãe dele 14 quando tivemos o Jesus. Quando o amor bate não existe essa história de idade, religião e nem política. Admiro muito a Madonna, ela é uma grande artista e uma mulher inteligente”, disse Heitor.

Em maio de 2009, Jesus ignorou as palavras de seu pai e ressaltou que ele e Madonna eram apenas bons amigos. “Ela é uma pessoa que admiro muito, uma amiga que está na minha vida, que trabalhei junto e que mantenho contato. É uma pessoa que está na minha vida. Além disso, não posso falar mais nada. Ela é minha amiga, só amiga”, garantiu.

O biógrafo de Madonna, Randy Taraborrelli, também chegou a afirmar que a cantora estava planejando se casar com o modelo no fim de 2009, mas a estrela negou a informação dizendo que preferia ser “atropelada por um trem” a se casar novamente.

Durante a relação, em agosto de 2009, o carioca fez participação no clipe de Celebration, onde ele aparece como DJ. Em novembro de 2009, Madonna voltou ao Rio de Janeiro para uma missão humanitária. Segundo a imprensa da época, ela teria aproveitado a passagem pela cidade carioca para conhecer os pais de Jesus.

Menos de três meses depois, Madonna já estava no Brasil novamente, dessa vez para acompanhar os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2010, direto da Sapucaí. Jesus também levou a amada a shows. O tour do casal tomou conta dos noticiários.

A relação entre Madonna e Jesus Luz terminou pouco tempo depois do Carnaval, ainda no primeiro trimestre de 2010.